Seedorf is lachende kapitein op zinkend schip

Clarence Seedorf (41) kent het risico: zijn derde trainersavontuur zou even kort als de vorige kunnen zijn en zelfs eindigen in degradatie met Deportivo La Coruña. ,,Je moet me niet alleen op de resultaten beoordelen, maar ook op het werk dat ik hier doe.’’

Door Edwin Winkels

Ze hadden een mooie campagne aan het begin van het nieuwe seizoen bedacht. Een grote foto van twee stoere, bebaarde mannen en even koene vrouw in het shirt van Deportivo La Coruña, in een Riazor-stadion dat helemaal onder water staat. Wilde golven klotsen tegen de tribunes. ,,We zijn mensen van de zee. Niemand kan tegen ons op.’’ En elke week wanneer de trainer de uitverkorenen voor een wedstrijd bekendmaakt, staat boven het officiële bericht van de club niet ‘selectie’ maar ‘bemanning’.



La Coruña, Galicië, is inderdaad een stad en streek van de eeuwige strijd tegen én liefde voor de zee. Maar zo’n campagne leidt tot grappen als het met de voetbalclub niet zo goed gaat. Dan lijdt Deportivo schipbreuk, volgens de plaatselijke kranten. En is Clarence Seedorf de vervloekte kapitein van het spookschip De Vliegende Hollander, een trainer ‘zonder duidelijk doel, motief of bestemming’, aldus het dagblad ­La Voz de Galicia.

Quote Er is niemand die meer druk op me legt dan ikzelf. Clarence Seedorf

De 41-jarige Seedorf zelf lijkt er niet mee te zitten. De geplaagde ­kapitein is de vriendelijkheid zelve. ,,Er is niemand die meer druk op me legt dan ikzelf’’, zegt hij. ,,Daarom ben ik deze uitdaging ook aangegaan. Deportivo is een belangrijke club, maar vecht nu al voor het vierde jaar achtereen tegen de degradatie. De club hoort niet op deze plaats te staan.’’

‘Deze plaats’ is de negentiende. Vóór het vrijwel kansloze Málaga, en net achter Las Palmas en Levante, de clubs waarmee Deportivo strijdt om één plek om degradatie te ontlopen. Een onwaardige strijd voor een club die begin deze eeuw kampioen werd, de beker won en vijf jaar achtereen met onverwacht groot succes in de Champions League speelde. AC Milan, Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal… allemaal verloren ze van het ‘Superdepor’ van Makaay, Mauro Silva, Donato, Fran en Valerón.

,,En heel Europa ontdekte deze stad. De hoge bazen van al die clubs wisten niet wat ze zagen. Ze aten in een sterrenrestaurant aan zee, de golven onder de ramen, en vroegen of de krab en de kreeften direct daar werden gevist’’, zo herinnert Xaime Calviño zich. De journalist was in die glorieuze tijden de baas van het officiële clubblad RCD, een van de vele initiatieven van voorzitter Augusto César Lendoiro. De man die spelers als Bebeto en Rivaldo ontdekte, die een kampioensploeg bijeenkocht, zes grote prijzen won en de club in 2014 in de tweede divisie en met een schuld van 160 miljoen euro achterliet.

Volledig scherm Clarence Seedorf vooraf aan wedstrijd met een supporter van Deportivo in La Coruña. © Edwin Winkels

,,In een grote Europese stad zou zo’n schuld niks zijn, en Depor had er wel zes titels mee gewonnen, maar voor La Coruña met 240.000 inwoners is dat bedrag te hoog. Niemand kon of wilde meer geld in de club steken’’, aldus Calviño. Na twee degradaties speelt de club sinds 2014 weer in de Primera División, maar Deportivo vecht sindsdien elk jaar tegen de degradatie.

Quote Hier speelt een allegaartje, zonder leider. Antonio Rama, oud-voorzitter van de vereniging van ­penya’s, de supportersverenigingen ,,Tijdens die prachtige periode zei ik tegen mijn zoon: maak dit bewust mee, want dit zal nooit meer terugkeren’’, zegt Antonio Rama, de oud-voorzitter van de vereniging van ­penya’s, de supportersverenigingen. ,,Nu hebben we het soort spelers van toen niet meer, iemand als Makaay, zijn hattrick tegen Bayern. Hier speelt een allegaartje, zonder leider. En dat er nu alweer de derde trainer dit seizoen voor de groep staat helpt ook niet.’’

De penya’s vieren hun jaarfeest op de wedstrijddag tegen Eibar. De supporters zijn ondanks alles erg trouw en voorzitter Tino Fernández, in 2014 de opvolger van Lendoiro, eert ze met een bezoek. ,,Of ik nog vertrouwen heb in Seedorf?’’, zo herhaalt hij de vraag lachend. ,,Ja, natuurlijk. Hij is pas een maand bezig. Hij weet heel veel van voetbal; dat hij als trainer minder ervaring heeft is niet zo belangrijk.’’ Fernández verwijst naar Guardiola en Zidane, oud-spelers die zonder veel trainerservaring aan hun successen begonnen.

Volledig scherm Clarence Seedorf. © EPA

Nieuwe smet

Clarence Seedorf heeft op zijn trainers-cv een half jaar AC Milan en een half jaar Shenzhen staan; bij beide clubs moest hij vertrekken. In La Coruña loopt zijn contract tot juni, met het risico dat het met een degradatie eindigt. Een nieuwe smet op zijn curriculum? ,,Van buitenaf zullen de mensen me dan wel op die resultaten beoordelen, van zie je wel…? Maar binnen het voetbal kunnen ze zien hoe ik hier bezig ben, hoe we vooruitgang boeken. Ik hou wel van zo’n uitdaging.’’

Seedorf werd vorige maand aangetrokken, nadat Deportivo in drie duels veertien doelpunten om de oren had gekregen. Hij richtte zich vooral op het dichten van het lek achterin, maar voorin scoorde de ploeg sindsdien niet meer. ,,We hebben een gezegde in Galicië: als je met een deken je hoofd probeert te bedekken, krijgen je voeten het koud, en anders­om’’, zegt verslaggever Xosé Antón Fraga van de Galicische TV. Hij volgt Deportivo al 25 jaar. Seedorf is de zevende trainer in vier jaar. ,,Hij is sympathiek, weet goed met de media om te gaan, maar op het veld werkt het nog niet. Steeds slaat hij weer een totaal andere weg in’’, zegt Fraga.

Quote Hij is sympathiek, weet goed met de media om te gaan, maar op het veld werkt het nog niet. Verslaggever Xosé Antón Fraga van de Galicische TV

Tegen Eibar heeft Seedorf weer ­zeven spelers vervangen. Maar eindelijk valt deze zaterdag het eerste doelpunt voor zijn ploeg, na niet minder dan 500 minuten. Het wordt uiteindelijk 1-1, mede door fouten in de defensie en een rode kaart voor de keeper. Het publiek fluit. Seedorf: ,,Dit is een ploeg die nogal wat deukjes heeft opgelopen, maar de spelers pakken de dingen goed op. Ik ben positief, dat zit ook gewoon in mijn karakter.’’