Seinen op groen voor overname club Cocu door sjeik

Jaar afwezigheid Morata keert terug in Spaanse selectie voor duel met Oranje

14:01 Aanvaller Alvaro Morata keert terug in de nationale selectie van Spanje, woensdag in Amsterdam de tegenstander van Oranje. Morata (28), die bij Juventus al zes keer heeft gescoord in zeven wedstrijden, speelde in november vorig jaar voor het laatst voor Spanje.