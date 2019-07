Seizoen Marco Asensio mogelijk al voorbij door gescheurde kruisband

Na onderzoek is gebleken dat Asensio een scheur heeft opgelopen in de voorste kruisband van zijn linkerknie en schade aan de buitenste meniscus.



De voetballer zal in de komende dagen onder het mes gaan. Het herstel kan maanden gaan duren. Real-coach Zinedine Zidane maakte zich na de oefenwedstrijd in het Amerikaanse Landover al zorgen over de blessure van Asensio. ,,Wij zijn heel bezorgd. Het is de knie. Hij is meteen naar het ziekenhuis gebracht en wordt onderzocht. Dit is het ergste wat er op deze dag is gebeurd.”