Seizoen Mbappé bijna voorbij na schandalige charge

Keita mist rest van het seizoen, ook streep door Afrika Cup

12:11 Liverpool kan dit seizoen niet meer beschikken over Naby Keita. Coach Jürgen Klopp liet in aanloop naar het duel met Newcastle in de Premier League weten dat de voetballer zeker acht weken moet herstellen van een spierblessure die hij deze week in de wedstrijd tegen FC Barcelona opliep.