Senesi valt af bij Argentinië, debuut blijft op zich wachten

Senesi heeft zich na een moeizame start ontwikkeld tot een belangrijke kracht in de achterhoede bij Feyenoord. De Argentijn vormt het centrale duo met de Serviër Uros Spajic. De verdediger zorgde donderdag tijdens de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen CSKA Moskou in de Europa League voor het enige smetje op de avond door de bal ongelukkig in eigen doel te koppen.



Argentinië begon de kwalificatiereeks richting het WK van 2022 in Qatar vorige maand met overwinningen op Ecuador (1-0) en Bolivia (1-2). Volgende week donderdag speelt de ploeg van aanvoerder Lionel Messi in eigen land tegen Paraguay, op 17 november nemen de 'Albicelestes' het op tegen Peru.