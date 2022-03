Sensatie in Palermo: Europees kampioen Italië mist WK

VideoDe voetballers van Italië ontbreken op het WK voetbal. De regerend Europees kampioen verloor in de play-offs voor het WK in Palermo met 1-0 van Noord-Macedonië. De Noord-Macedoniërs nemen het dinsdag voor een WK-ticket op tegen Portugal, dat met 3-1 van Turkije won.

Het is de tweede keer op rij dat Italië ontbreekt op het WK. In 2018 miste de viervoudig wereldkampioen het WK toen de ploeg in de play-offs werd uitgeschakeld door Zweden.

Italië was in de kwalificatiegroep als tweede geëindigd achter Zwitserland. Afgelopen zomer werden de Italianen nog Europees kampioen op het Euro 2020 dat een jaar later werd gespeeld vanwege de coronapandemie.

In Palermo kon de Europees kampioen van bondscoach Roberto Mancini maar niet tot scoren komen. De grootste kans was er in de eerste helft voor Domenico Berardi die na een blunder van doelman Stole Dimitrievski bij het uitschieten kon aanleggen. Maar de keeper was net op tijd terug om redding te brengen.

Ook in de tweede helft lukte het de Italianen niet om de kansen te benutten. In blessuretijd maakte Aleksandar Trajkovski met een van de weinige schoten op doel van de bezoekers het drama compleet voor de Italianen. Doelman Gianluigi Donnarumma kon het schot niet keren. Een laatste kans om nog gelijk te komen voor de Italianen ging net naast.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © ANP / EPA