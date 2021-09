Sensationele rentree Cristiano Ronaldo bij Manchester United

Video'sMet de steun van tienduizenden heeft Cristiano Ronaldo op Old Trafford bij zijn rentree voor Manchester United meteen de hoofdrol opgeëist. De Portugese superster begon in de basis en scoorde de eerste twee doelpunten tegen Newcastle United: 4-1. Donny van de Beek viel in de 85ste minuut in bij de thuisploeg.

Voor Ronaldo, die eind vorige maand overkwam van Juventus, waren het zijn 119de en 120ste goal voor ManUnited.

Ronaldo sloeg in de extra tijd van de eerste helft van dichtbij toe nadat doelman Freddie Woodman een schot van Mason Greenwood niet goed onder controle had gekregen: 1-0. In de tweede helft schoot CR7 raak na een pass van Luke Shaw. Even daarvoor had Javier Manquillo voor de gelijkmaker gezorgd namens Newcastle.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo heeft de score geopend bij zijn rentree op Old Trafford. © REUTERS

Tien minuten voor tijd besliste Bruno Fernandes, landgenoot en een belangrijke schakel in de komst van Ronaldo, het duel door op aangeven van Paul Pogba voor de 3-1 te zorgen. Van de Beek kreeg nog vijf minuten speeltijd van trainer Ole Gunnar Solskjaer. Hij viel in voor Greenwood en zag op het veld dat een andere invaller, Jesse Lingard, in blessuretijd de eindstand bepaalde op 4-1.



Door de zege heeft Manchester United tien punten na vier wedstrijden en daarmee gaat het team van trainer Ole Gunnar Solskjaer aan kop in de Premier League. Liverpool, Everton en Chelsea kunnen later dit weekend langszij komen.

Bekijk hier de twee doelpunten van Cristiano Ronaldo:

Ronaldo, vorige maand overgekomen van Juventus en beginnend aan zijn tweede periode in Manchester, maakte op clubkanaal MUTV van zijn hart geen moordkuil. In een gesprek met voormalig ploeggenoot Wes Brown liet hij weten hoe de verhoudingen bij Manchester United liggen. De 36-jarige Portugees maakte pas één volledige groepstraining mee, maar zette zijn naam alvast in de basisopstelling van coach Solskjaer. ,,Ik ga druk op hem uitoefenen om mij vanaf de aftrap te laten spelen’’, zei de aanvaller grijnzend.

Volledig scherm Fans en media proberen een glimp op te vangen van Cristiano Ronaldo, als hij aankomt bij Old Trafford. © AP

Ronaldo brak met zijn rentree op Old Trafford meteen een record in de Premier League. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in de Engelse competitie 12 jaar en 118 dagen geleden, op 16 mei 2009 tegen Arsenal (0-0). Met zijn aantreden tegen Newcastle bracht hij het record op zijn naam voor de langste termijn tussen opeenvolgende duels in de Premier League. Dat record stond met 11 jaar en 155 dagen op naam van Damien Delaney.



De 36-jarige Ronaldo stond eerder ook al tussen 2003 en 2009 onder contract bij United. In zijn eerste periode in Manchester scoorde hij 118 keer in 292 wedstrijden. Op de prijzenlijst prijken onder meer de Champions League en drie landstitels.

Volledig scherm Manchester United-fans in hun Cristiano Ronaldo-shirts. © AFP

ManCity en Arsenal winnen ook

Manchester City won met 1-0 bij Leicester City dankzij een treffer van Bernardo Silva. Nathan Aké bleef bij de bezoekers op de bank. Arsenal pakte na drie nederlagen op rij de eerste overwinning. De ploeg uit Londen versloeg op eigen veld Norwich City met 1-0. Pierre-Emerick Aubameyang maakte na ruim een uur het doelpunt. Doelman Tim Krul kon de treffer niet voorkomen.

Volledig scherm Tim Krul in discussie met de scheidsrechter tijdens Arsenal - Norwich City. © REUTERS

Uitslagen Premier League

Arsenal - Norwich City 1-0

Brentford - Brighton & Hove Albion 0-1

Leicester City - Manchester City 0-1

Manchester United - Newcastle United 4-1

Southampton - West Ham United 0-0

Watford - Wolverhampton Wanderers 0-2

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.