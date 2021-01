Sepp Blatter uit kunstmatige coma: ‘Er is nog lange weg te gaan’

Blatter testte in november positief op het coronavirus en onderging aan het einde van het jaar een hartoperatie. Die operatie was volgens zijn dochter ‘gecompliceerder en gevaarlijker dan vooraf verwacht’.



Het is niet de eerste keer dat Blatter worstelt met gezondheidsproblemen. In 2015 moest hij worden behandeld op de intensive care vanwege een stoornis in zijn immuunsysteem.



Blatter leidde de FIFA van 1998 tot 2015. Hij zit een schorsing van zes jaar uit voor alle voetbalgerelateerde activiteiten wegens ethische schendingen. In december deed de FIFA nog een nieuwe aangifte tegen hem wegens een verdenking van crimineel mismanagement bij het peperdure FIFA-museum, dat in 2016 werd geopend.