Sepp van den Berg bij Preston North End in de voetsporen van David Beckham

Spelers uit Engelse kelderklas­se ‘jatten’ coronavac­cin: 'Dit is immoreel’

4 februari Spelers van het Engelse Chesterfield doen er verstandig aan voorlopig even onder de radar te blijven. In Engeland is de woede namelijk groot, nu bekend is geworden dat enkele spelers en stafleden zijn voorgepiept in de vaccinatiewachtrij.