Sergio Ramos (36) zet met tegenzin punt achter interlandcarrière bij Spanje: ‘Voetbal niet altijd eerlijk’

,,Met grote spijt is dit dan het einde van mijn reis waarvan ik hoopte dat die langer zou duren en waarvan ik hoopte dat ik die zou beëindigen met een betere smaak in mijn mond, vergelijkbaar met de smaak van alle successen die we hebben behaald met La Roja", schrijft Ramos, die met Spanje Europees kampioen werd in 2008 en 2012 en in 2010 ook wereldkampioen werd door in de finale Nederland te verslaan.



De interland in maart 2021 tegen Kosovo was dus de laatste van Ramos voor Spanje. Het WK in Qatar miste hij al door een blessure. ,,Ik ben van mening dat dit traject een einde verdiende door een beslissing van mijzelf of omdat mijn prestaties niet langer meer voldeden, maar niet door leeftijd of een andere reden. Leeftijd is slechts een tijdelijke eigenschap die geen verband houdt met prestaties. Ik kijk dan ook met veel bewondering en nederigheid naar Luka Modric, Lionel Messi en Pepe (die allemaal nog actief zijn voor hun nationale teams, red.). Helaas mocht het voor mij niet zo zijn, want voetbal is niet altijd eerlijk.”



Ramos besluit: ,,Met verdriet maar met opgeheven hoofd neem ik afscheid en ben ik dankbaar voor de steun in al die jaren. Ik neem voor altijd onuitwisbare herinneringen met me mee van alle titels die we samen hebben gevierd. Ik ben enorm trots dat ik de Spanjaard mag zijn met de meeste interlands. Dit logo, dit shirt, deze fans: alles heeft mij gelukkig gemaakt. Ik zal het team voor altijd blijven aanmoedigen. Bedankt.”



De 36-jarige Ramos was 23 keer trefzeker in zijn 180 interlands. Hij maakte in 2005 zijn debuut tegen China.