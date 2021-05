Sergio Ramos heeft laatste wedstrijd voor Real Madrid mogelijk al gespeeld

Ramos is nu geblesseerd aan zijn hamstring in zijn linkerbeen. Real Madrid laat niet weten hoe lang Ramos uit de roulatie zal zijn, maar tegen Sevilla zal hij zondagavond zeker niet van de partij zijn. Real speelt daarna nog tegen Granada (uit), Athletic Bilbao (thuis) en Villarreal (thuis). Real Madrid staat net als FC Barcelona op 74 punten, twee punten onder Atlético Madrid. De koploper gaat vanmiddag (16.15 uur) op bezoek in Camp Nou. De rol van Sevilla (70 punten) is wel uitgespeeld nadat de ploeg van Luuk de Jong maandag met 0-1 verloor van Athletic Bilbao.



De aanvoerder van Real Madrid deed woensdagavond nog mee in de halve finale van de Champions League, waarin Chelsea met 2-0 won op Stamford Bridge en zich zo plaatste voor de finale tegen Manchester City. Hij leek in die wedstrijd al niet helemaal fit, maar maakte toch de negentig minuten vol. Ramos speelde dit seizoen pas 21 wedstrijden in alle competities, waarvan vijftien in La Liga en vijf in de Champions League. Hij stond sinds december al aan de kant met een spierblessure (6 wedstrijden), een meniscusblessure (10 wedstrijden), een spierblessure (9 wedstrijden) en corona (3 wedstrijden).