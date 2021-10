Serie A-spektakel: eigen goal Zlatan, twee rode kaarten Bologna en winst AC Milan

Rafael Leão en Davide Calabria scoorden voor rust voor AC Milan. Na rust kopte Zlatan Ibrahimovic in eigen doel en maakte Musa Barrow gelijk voor Bologna (2-2). Bologna speelde al vanaf de 20ste minuut met tien man, na een rode kaart voor Adama Soumaoro. De thuisclub moest na een klein uur verder met negen spelers na een rode kaart voor Roberto Soriano.

Ismaël Bennacer zorgde in de 84ste minuut voor opluchting bij AC Milan (2-3). Ibrahimovic maakte in de slotminuut zijn foutje van eerder in de wedstrijd goed.