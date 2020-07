Sétien twijfelt openlijk: ‘Of ik Barça coach in de Champions League? Geen idee’

Quique Setién weet niet of hij volgende maand nog op de bank zit als Barcelona het seizoen moet redden in de Champions League. ,,Of ik dan coach ben?”, herhaalde hij na de blamerende nederlaag tegen Osasuna (1-2) een vraag van een verslaggever. ,,Ik hoop het, maar weet het niet. Ik heb daar geen controle over.”

Voorzitter Josep Bartomeu van Barcelona sprak vorige week nog zijn vertrouwen uit in de coach die in januari de ontslagen Ernesto Valverde mocht opvolgen. ,,Hij maakt het seizoen af en leidt ons in de Champions League”, zei de preses. Maar ook Setién weet niet wat zo’n steunbetuiging waard is nu de landstitel definitief vergeven is aan Real Madrid en het perspectief voor winst van de Champions League slecht is. ,,Ik zie steeds hetzelfde gebeuren”, analyseerde Setién. ,,We hebben moeite om bij het vijandelijke doel te komen en geven makkelijk doelpunten weg.”

Zonder de geblesseerde Frenkie de Jong verspeelde Barcelona de afgelopen weken punten tegen Sevilla (0-0), Atlético Madrid (2-2) en Celta de Vigo (2-2). De Nederlander mocht tegen Osasuna in de slotfase invallen. Hij moet er op 8 augustus staan als Barcelona in eigen stadion Napoli ontvangt voor de return van de achtste finales in de Champions League. Het eerste duel eindigde in 1-1.

Zwakke ploeg

De boel staat sowieso op springen in Catalonië, want eerder haalde Lionel Messi al flink uit. ,,Als we zo tegen Napoli spelen, dan hebben we geen enkele kans”, zei hij. Messi was voor zijn doen opvallend kritisch na het beschamende verlies tegen Osasuna. ,,We zijn het hele seizoen al een zwakke ploeg”, concludeerde de aanvoerder.

Barcelona stond bovenaan toen Valverde werd ontslagen, op basis van een beter doelsaldo dan Real Madrid. Xavi weigerde tussentijds in te stappen en Ronald Koeman wilde het Nederlands elftal niet in de steek laten. Uiteindelijk koos Barcelona voor de 61-jarige Setién, die als trainer relatief onervaren is in de top.

Xavi verlengde onlangs zijn contract bij Al-Sadd uit Qatar en Koeman blijft tot het uitgestelde EK bij Oranje. Gaat Barcelona nog voor de hervatting van de Champions League een nieuwe trainer aanstellen? ,,Laten we hopen dat we een andere ploeg zijn als de Champions League weer begint”, zei Setién, terwijl fans van Real Madrid toeterend door de hoofdstad reden om de landstitel te vieren. ,,Nogmaals, ik weet niet of dat met mij gaat gebeuren. Daar gaan andere mensen over.”