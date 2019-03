Sevilla boekt overtuigende zege in strijd om Champions League-ticket

De Franse aanvaller Wissam Ben Yedder was de grote uitblinker bij Sevilla met drie goals. Hij scoorde in minuut 48, 58 en 61. Pablo Sarabia had in de 25ste minuut al de score geopend namens Sevilla. Mikel Oyarzabal van Real Sociedad scoorde ook drie keer, maar deed dat maar twee keer in het juiste doel.



Quincy Promes speelde de hele wedstrijd vanaf de linkerflank, nadat hij afgelopen donderdag nog op de bank zat in de Europa League-wedstrijd tegen Slavia Praag (2-2). Sevilla had de afgelopen drie competitieduels verloren: 3-0 bij Villarreal, 2-4 tegen FC Barcelona en 2-1 bij laagvlieger SD Huesca vorige week.