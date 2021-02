Sevilla klimt over FC Barcelona heen na moeizame zege op hekkensluiter Huesca

Europa League Engelsen niet welkom? Daar verzint de UEFA wel wat op: United naar Turijn, Arsenal naar Rome en Athene

9 februari De wedstrijd in de Europa League tussen Real Sociedad en Manchester United wordt volgende week niet in Spanje, maar in Italië gespeeld. Dat is een gevolg van reisrestricties die in delen van Spanje gelden vanwege het coronavirus, aldus de UEFA.