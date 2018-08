Shaw: Geen onrust in kleedkamer United

,,Ik zie veel verhalen over wat er in onze kleedkamer gebeurt. Maar er zijn zeker geen problemen daar. De sfeer is goed, we hebben een goede groep spelers en willen met elkaar hard werken om goede resultaten neer te zetten. We moeten onze kansen gaan pakken en dan gaan we zeker wedstrijden winnen'', aldus Shaw.



De verdediger bood ook zijn excuses aan de fans aan. ,,We vinden het echt rot voor de supporters die er waren. In de volgende wedstrijd beloven we beterschap.''