Shaw is klaar met kritiek op gewicht: 'Ik heb hetzelfde postuur als Rooney'

,,De mensen mogen best van mij zeggen dat ik te dik ben, maar ik ken mijn lichaam. Ik zie er dik uit omdat ik groot van postuur ben. Ik heb hetzelfde fysiek als Wayne Rooney. De kritiek is nergens op gebaseerd.''

Shaw zei echter dat Mourinho hem onlangs een bericht stuurde waarin de Portugese trainer hen aanspoorde zich goed voor te bereiden op het nieuwe seizoen. ,,Dat was een opluchting, ik verwachtte het niet. Later sprak ik hem en hij was zeer positief. Het gaf me veel vertrouwen'', aldus de Engelse international, die tot nog toe alles meespeelde bij Manchester United in de voorbereiding.