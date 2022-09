Simpele middag voor scorende Erling Haaland en Manchester City tegen Wolves na bizarre karatetrap

Haaland is topscorer in de Premier League met elf goals. Manchester City is - in ieder geval voor een dag - koploper. De titelverdediger heeft zeventien punten na zeven wedstrijden. Arsenal kan de koppositie weer overnemen als morgen drie punten worden gepakt bij Brentford. Arsenal heeft vijftien punten na zes duels. Wolverhampton Wanderers verzamelde pas zes punten.

Na nog geen minuut had ManCity de voorsprong al te pakken op bezoek bij de Wolves. Jack Grealish scoorde op aangeven van Kevin De Bruyne: 0-1. In de zestiende minuut verdubbelde Haaland de marge van de bezoekers.



Nadat Collins na 32 minuten met een rode kaart moest vertrekken, was de wedstrijd beslist. In de tweede helft was Phil Foden nog trefzeker, de assist was weer van De Bruyne. Nathan Aké bleef op de bank bij Manchester City.