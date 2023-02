Sjeik uit Qatar brengt miljardenbod uit op Manchester United en heeft grote plannen

Manchester United, een van de grootste voetbalclubs van Engeland, komt mogelijk in Qatarese handen. Een consortium onder leiding van sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani heeft laten weten een bod te hebben uitgebracht op de club waar Erik ten Hag de trainer is. De bedoeling is de club voor 100 procent over te nemen.