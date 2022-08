Slachtoffer getuigt hoe Benjamin Mendy haar in ‘panic room’ in 20 minuten drie keer verkrachtte

Opnieuw zijn er gruwelijke details aan het licht gekomen in het proces tegen de Franse voetballer Benjamin Mendy (28). Een van de slachtoffers vertelt in 20 minuten drie keer te zijn verkracht geweest in de ‘panic room’ - waarbij Mendy de deur bedient via zijn vingerafdruk. ,,Hij zei: ‘vertel het aan niemand en je kan hier elke dag komen’. Alsof het een voorrecht was om seks te hebben met hem.”

Een nieuw vermeend slachtoffer vertelde donderdag - op dag drie van het proces tegen Mendy en zijn ‘fixer’ Louis Saha Matturie - dat ze de voetballer in oktober 2020 ontmoette in de buurt van Cheshire, even buiten Manchester waar Mendy’s afgelegen miljoenenvilla staat en de verkrachting van 13 jonge vrouwen plaatsvond.

Toen het feest die avond in oktober zich verplaatste naar de villa, nam Mendy plots de telefoon af van de vrouw - haar ervan beschuldigend dat ze foto’s aan het nemen was terwijl dat tegen de afspraak was. De 28-jarige Fransman liep ermee door zijn huis, de dame in kwestie achtervolgde hem om haar mobiele apparaat te heroveren. Tot ze plots in zijn slaapkamer - ook wel de inmiddels beruchte ‘panic room’ - stonden. De deur viel achter haar in het slot. Volgens de vrouw regelde Mendy de toegang via een vingerafdruksensor. Ze kon geen kant meer op.

Kijk binnen in de gruwelvilla van Mendy:

Quote Het voelde aan als de langste dag van mijn leven. Mijn lichaam was gespannen. Het deed ontzettend veel pijn. Vermeend slachtoffer

Tegenover de 14-koppige jury van Chester Crown Court deed de jonge vrouw de verdere onthutsende details uit de doeken. ,,Ik zei tegen hem: ‘Kijk, ik wil gewoon mijn telefoon. Ik weet niet wat jij denkt, maar ik wil geen seks’. Zijn antwoord: ‘De deur zit sowieso al op slot’.” Mendy dwong haar vervolgens zich uit te kleden. In 20 minuten tijd zou Mendy haar driemaal hebben verkracht. ,,Ik bleef zeggen dat ik het niet wilde. Dat ik moest vertrekken. Het voelde aan als de langste dag van mijn leven. Mijn lichaam was gespannen. Het deed ontzettend veel pijn.” De jonge vrouw herinnert zich dat ze bloedde na de feiten. ,,Hij zei nog tegen mij: ‘vertel het aan niemand en je kan hier elke avond komen’. Alsof het een voorrecht was om met hem naar bed te gaan. ‘Geen zorgen, ik heb al seks gehad met 10.000 vrouwen’, zei hij ook.”

Volledig scherm Benjamin Mendy voor Chester Crown Court. © AP

De afgelopen dagen zijn tijdens het proces meerdere wrede ervaringen van slachtoffers aan het licht gekomen. Getuigenissen waaruit bleek hoe Mendy zijn ‘prooien’ in de val lokte. Toen een ander slachtoffer - alias ‘Woman A’ - na een nachtje uit met een groep bleef slapen in Mendy’s villa, liep het mis.

Quote Waarom waren zijn vrienden niet hier? Moet ik schreeuwen? Wat moet ik doen? Vermeend slachtoffer Benjamin Mendy

Toen ze ‘s ochtends naar beneden ging voor een oplader voor haar telefoon, zat Mendy op de bank. ,,Kom naar hier’, zei hij me. Hij begon me te plagen met de oplader, waarna ik naar de kamer ging, de deur achter me dicht deed en in de douche ging. Maar toen zag ik Mendy binnensluipen. Ik was in shock en wilde alleen maar naar een handdoek grijpen. Hij deed zijn witte boxershort uit en ik zag hoe hij zichzelf betastte. ‘Je moet nu vertrekken’, zei ik. Maar hij bleef in de badkamer hangen en volgde me toen ik terug naar de kamer liep om me weer aan te kleden. Hij verhinderde dat en wreef zich tegen mij aan. Hij ging op het bed zitten en zette me op hem. ‘Ik vind het leuk wanneer je danst’, zei hij. Hij bleef me vastpakken, deed opnieuw zijn boxershort uit en bleef zeggen ‘maak je geen zorgen, ik wil je gewoon voelen’. Ik bleef me verzetten, probeerde me te bevrijden en hield vooral mijn handdoek over mijn lijf vast. Terwijl hij me probeerde te penetreren, bleef ik hem van me afduwen. Ik was helemaal van streek en vroeg me af waar zijn vrienden waren. Waarom waren zij niet hier? Moet ik schreeuwen? Wat moet ik doen? Ik weet dat het deels mijn fout is - ik had niet naar Manchester mogen komen.”

Volledig scherm © AP

De vrouw vertelde dat ze niet meer weet hoe het incident is geëindigd, wel dat ze zich vervolgens kon aankleden en buiten een taxi probeerde te bellen. Maar daar stond Mendy plots weer om haar te melden dat het signaal te zwak was en hij haar via een chauffeur zou terugbrengen.

22 aanklachten van 13 vrouwen

Vijf slachtoffers beslisten in augustus vorig jaar klacht neer te leggen tegen de voetballer. De linksback die al sinds 2017 bij Manchester City speelt werd geschorst door de club in afwachting van het proces. Daarna volgden er nog drie andere aanklachten. De laatste dateert van juni dit jaar. De voormalig international van Frankrijk staat terecht voor acht verkrachtingen, één poging tot verkrachting en één aanklacht voor seksueel geweld. Zijn compagnon Saha heeft twaalf aanklachten aan zijn been: acht voor verkrachting en vier voor seksueel geweld. In totaal is er dus sprake van 22 aanklachten. Het gaat om dertien vrouwen. De slachtoffers zijn gemiddeld 20 jaar, eentje was zelfs amper 17 op het moment van de feiten. Beide mannen ontkennen de beschuldigingen.

Het proces zal in totaal meer dan drie maanden duren. In de tussentijd zijn beide heren vrij op borgtocht. Als de voetballer schuldig wordt bevonden, riskeert hij levenslang.

Volledig scherm Louis Saha Matturie, de zogenaamde fixer die ook terechtstaat in Chester. © AP