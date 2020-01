Slecht nieuws voor Europese clubs: Afrika Cup 2021 alsnog in de winter

Op verzoek van organisator Kameroen wordt de Afrika Cup wegens weersomstandigheden afgewerkt tussen 9 januari en 6 februari 2021. Een flinke domper voor Europese clubs, die de laatste jaren juist pleitten voor het toernooi in de zomer. Dan hoeven de clubs hun Afrikaanse spelers namelijk niet af te staan. Het toernooi stond aanvankelijk gepland voor 11 juni tot en met 9 juli.



In 2019 ging de Afrikaanse voetbalbond CAF overstag. Het toernooi werd voortaan in juni afgewerkt. Na één zomerse editie in Egypte grijpt de bond echter terug op het oude. Sinds 1962 werd het toernooi namelijk altijd georganiseerd in de winter. In die periode is het klimaat in Afrika het meest gunstig om te voetballen. In de zomer kan het in Kameroen extreem warm worden, afgewisseld met zware regenbuien.