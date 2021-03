Slecht nieuws voor Oranje: De Vrij in quarantaine na positieve test

De koploper van de Serie A wordt momenteel zwaar getroffen door corona. De Vrij en ploeggenoot Matias Vecino, testten gisteren positief. Eerder werd al bekend dat Samir Handanovic en Danilo D’Ambrosio besmet zijn bevonden en in quarantaine zijn gezet. De besmettingen heeft de nodig gevolgen. Zo zijn op last van de Milanese gezondheidsautoriteit alle teamactiviteiten bij Inter voor vier dagen opgeschort en is het duel met Sassuolo, gepland voor komende zaterdag, uitgesteld.

Of De Vrij dan alsnog kan aansluiten bij Oranje is nog de vraag. Het Nederlands elftal speelt volgende week woensdag (24 maart) zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Turkije. Drie dagen later staat de thuiswedstrijd tegen Letland op het programma. Dinsdag 30 maart is Gibraltar de derde tegenstander van Oranje.



Oranje verzamelt zich maandag in Zeist voor de eerste duels in de WK-kwalificatie. De Vrij is een belangrijke kracht voor bondscoach Frank de Boer, die voorlopig ook nog geen beroep kan doen op centrale verdediger Virgil van Dijk. Matthijs de Ligt is wel weer beschikbaar.