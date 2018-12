Slordig Atlético Madrid ontsnapt met punt in Girona

Dat het treffen met Girona niet per se een eenvoudig klusje zou worden, had Atlético Madrid kunnen weten. Girona stuntte dit seizoen immers eerder door bij FC Barcelona een punt te pakken (2-2). Met de gelouterde Uruguayaanse spits Christian Stuani (32) beschikt Girona bovendien over een klassespeler. Hij scoorde al 10 keer dit seizoen in La Liga.



In de eerste helft verweerde de thuisploeg zich kranig tegen de klasse van Atlético. Op slag van rust zorgde Christian Stuani er zelfs voor dat Girona met een voorsprong ging rusten. Hij werd onderuit gegleden op de rand van de zestien door doelman Jan Oblak. Na ingrijpen van de VAR besloot de arbitrage een strafschop toe te kennen. Stuani benutte dit buitenkansje. Zijn elfde doelpunt in de Spaanse competitie.