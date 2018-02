Slordig Barcelona boekt moeizame uitzege bij Eibar

Barcelona vergrootte de voorsprong op Atlético Madrid tot tien punten. De nummer twee van de ranglijst ontvangt morgen Athletic Club uit Bilbao.

Barcelona maakte een matige indruk drie dagen voor de uitwedstrijd tegen Chelsea in de achtste finales van de Champions League. De ploeg van trainer Ernesto Valverde speelde zo slordig dat Eibar het eerste uur het betere van het spel had. Luis Suárez bracht de bezoekers in de zestiende minuut op voorsprong, maar daarna kwam Barcelona steeds vaker onder druk te staan

De koploper kreeg pas wat lucht nadat Fabián Orellana in de 66ste minuut zo dom was om de bal weg te gooien terwijl hij al een gele kaart op zak had. De Chileen werd van het veld gestuurd, waarna Jordi Alba het duel in de slotfase kon beslissen.

Barcelona vierde de 1600ste zege in de Spaanse competitie. De koploper is nu 31 competitieduels op rij ongeslagen. Alleen Real Sociedad bleef langer zonder nederlaag in La Liga. De club kwam tussen 1979 en 1980 tot een serie van 38 ongeslagen duels.