Sneijder bij Nice terug in selectie na enkelblessure

Zonder Sneijder won Nice drie keer op rij. In de competitie won de nummer drie in de eindstand van vorig seizoen met 4-0 van AS Monaco en met 0-1 van Stade Rennes. Tussendoor zette de Franse club Zulte Waregem in de Europa League met 1-5 aan de kant. Na een slechte start is Nice in de Ligue 1 opgeklommen naar de achtste plaats.