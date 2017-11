Sneijder maand aan de kant bij Nice

In de Ligue 1 gaat het aanzienlijk minder met de nummer drie van vorig seizoen. Nice staat op de achttiende plek. Alleen Lille en FC Metz hebben minder punten. ,,De situatie is verontrustend'', zegt Favre, die weliswaar onder vuur ligt, maar wel een steuntje in de rug kreeg van de clubleiding. ,,Van trainer wisselen is voor ons niet de oplossing'', zei voorzitter Jean-Pierre Rivère.



Sneijder komt dit kalenderjaar niet meer in actie. Hij mist door zijn blessure zes competitiewedstrijden en ook de afsluitende groepswedstrijd in de Europa League tegen Vitesse, volgende week donderdag in Arnhem. Nice speelt woensdag uit tegen Toulouse en ontvangt zaterdag hekkensluiter Metz.