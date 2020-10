Sociale Özil wil ontslagen Arsenal-mascotte uit eigen zak betalen

Video Voormalig PSV’er Lammers maakt op fraaie wijze eerste doelpunt voor koploper Atalanta

4 oktober Atalanta is de trotse lijstaanvoerder van de Serie A. De verrassing van vorig seizoen trekt daarmee de lijn dit seizoen door. Cagliari werd in het Gewiss Stadium met 5-2 verslagen. Voormalig PSV’er Sam Lammers uit Goirle maakte als invaller het vijfde en laatste doelpunt voor de ploeg van Hans Hateboer en Marten de Roon, die beiden wel in de basis stonden.