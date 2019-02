Sol in de wolken met debuut voor Dinamo Kiev: ‘Dit is het begin van iets speciaals’

Sol werd tien minuten voor tijd vervangen door Nazariy Rusy en speelde een vrij onzichtbare wedstrijd, al was hij met een slimme loopactie wel betrokken bij de 1-1 van Dinamo Kiev. Op dergelijke loopacties is in Tilburg flink getraind. Trainer Adrie Koster wees in de eerste competitiehelft geregeld op de magere bezetting voor de goal en maakte er ook werk van. Ook in het shirt van Willem II koos Sol geregeld positie bij de eerste paal. Vitaliy Buyalskyi begreep dat je dan schuin in de rug van de spits moet staan.

,,Het maakt me erg gelukkig om in de Europa League te spelen”, liet de Spaanse spits weten tegenover de UEFA. ,,Dit is het begin van iets speciaals.” Dankzij het gelijkspel in Griekenland heeft Dinamo Kiev nog alle kans om door te stoten naar de laatste zestien van de Europa League. De return in het NSK Olimpiejsky Stadion wordt gespeeld op donderdag 21 februari om 21.00 uur. Een overwinning of een 0-0 of 1-1 gelijkspel volstaat voor Sol en zijn ploeggenoten om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League.