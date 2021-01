Solskjaer over zijn positie: ‘Hopelijk laten zien dat ik club verder kan brengen’

Samenvatting Lazio en invaller Hoedt maken gehakt van AS Roma en Karsdorp in derby

16 januari AS Roma en Rick Karsdorp pakten tien punten in de laatste vier wedstrijden, maar in de derby tegen Lazio slikten Karsdorp en consorten een pijnlijke nederlaag. De Derby della Capitale eindigde in een eclatante 3-0 zege voor Lazio.