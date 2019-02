Solskjaer: United niet meer de underdog tegen Liverpool

In december ging United nog met 3-1 onderuit en dat betekende ook het vertrek van José Mourinho bij de Mancunians. Sindsdien is de zon gaan schijnen in Manchester: onder de Noor Solskjaer won United elf van de laatste dertien wedstrijden. Alleen tegen Paris Saint-Germain werd verloren.

,,Opeens zijn we geen underdogs meer, opeens krijgen we lof van mensen en denken ze dat dit hét moment is om tegen Liverpool te spelen”, vertelt Solskjaer. ,,We zullen wel beter moeten spelen dan we deden tegen PSG. Het is een grote wedstrijd tegen een groot team. Het gaat niet om de emotie. Ik snap dat de emotie er wel bij komt kijken, maar we moeten gefocust en gecontroleerd blijven.”