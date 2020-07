Southampton verrast Manchester City dankzij wereldgoal Adams

Samenvatting Liverpool vergroot ongeslagen reeks op Anfield naar 57 duels

20:37 Liverpool heeft voor het eerst sinds het kampioen van Engeland is een wedstrijd gewonnen in de Premier League. In een matig duel op Anfield werd Aston Villa met 2-0 verslagen. De formatie van coach Jürgen Klopp herstelde zich daarmee van de forse nederlaag bij Manchester City (4-0) van afgelopen donderdag. Liverpool is nu al 57 competitieduels op rij ongeslagen op Anfield.