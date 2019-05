Southgate: Onze voorbereiding op Oranje is een tikkeltje gecompliceerd

Ross Barkley speelt woensdag met Chelsea in Bakoe de finale van de Europa League tegen Arsenal. Drie dagen later staan maar liefst negen spelers uit de selectie van Southgate tegenover elkaar in Madrid, bij de finale van de Champions League tussen Liverpool (drie internationals) en Tottenham Hotspur (zes).



,,Daar moeten we mee omgaan, dat is voor de spelers ook een les. We staan als ploeg voor een flinke uitdaging’', aldus Southgate, die zijn tien finalisten volgende week maandag verwacht bij vertrek naar Portugal.



Engeland speelt op donderdag 6 juni in Guimarães de halve finale van de Nations League tegen Oranje.