Spaanse kranten: ‘Koeman moet pijnlijke lijst met slachtoffers maken’

Volgens El Mundo Deportivo , dat vannacht meldde dat Barcelona-directeur Òscar Grau de onderhandelingen met Ronald Koeman heeft bevestigd , stapt de (ex-)bondscoach van Oranje niet in een gespreid bedje. ,,Voordat hij weer een winnend team kan formeren, moet er eerst een flinke schoonmaak in de kleedkamer plaatsvinden. De pijnlijke nederlaag tegen Bayern München (8-2) toonde aan dat veel routiniers en voormalig sterkhouders het elftal niet meer kunnen dragen.”

Sport weet waar Koeman, die door de krant ‘De Uitverkorene’ wordt genoemd, het mes de eerste keer moet plaatsen. ,,Hij moet een zeer belangrijke én pijnlijke lijst met slachtoffers maken in zijn eerste jaar bij de club, vrijwel zeker te beginnen met illustere namen als Jordi Alba, Sergio Busquets en zelfs Luis Suárez.” Volgens de krant is Koeman daar vanwege twee belangrijke aspecten toe in staat. ,,Hij heeft genoeg persoonlijkheid om moeilijke beslissingen te nemen zonder dat zijn pols trilt én zijn status als een prominent lid van het Dream Team én Wembley-held.” Ronald Koeman bezorgde Barcelona in 1992 hoogstpersoonlijk de eerste Europa Cup I met een daverende knal.

Ook Marca wijst zijn lezers op de loodzware missie van Koeman. ,,De verwachte herstructurering zal in eerste instantie gericht zijn op de jarenlange ruggengraat van het team, die gemiddeld de leeftijd van 30 jaar al is gepasseerd en van wie de prestaties de laatste jaren flink is teruggelopen. Koeman zal die zwaargewichten de deur moeten wijzen. Busquets, Alba, Piqué, Suárez, Rakitic... ze zijn hun toekomst niet meer zeker in Barcelona. Alleen Messi lijkt niet te hoeven vrezen. Hoewel hij over zijn toekomst nadenkt na de zware nederlaag tegen Bayern München, is niet voor te stellen dat Messi zijn laatste wedstrijd voor Barça al heeft gespeeld.”