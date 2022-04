Spaanse media: ‘Goal Danjuma goud waard voor Villarreal’

Volgens de Spaanse kranten kwam de Duitse recordkampioen er nog genadig van af. ,,Een geweldig Villarreal laat Bayern levend ontsnappen’’, stelt Marca onomwonden. ,,De ploeg verprutste grote kansen om met een veel groter voordeel naar München te reizen.’’

Het bleef echter bij die ene treffer van Danjuma, die in de achtste minuut als een duveltje uit een doosje toesloeg. ,,Het was de eerste bal die Danjuma aanraakte”, aldus Marca. ,,Hij deed alsof hij uit positie was, terwijl hij in werkelijkheid gewoon onopgemerkt bleef door de Duitse centrale verdedigers.”

Zijn zesde Champions League-doelpunt van het seizoen was een cruciale. ,,Zijn goal was goud waard”, schrijft AS. ,,Zijn acties, die kwamen met tussenpozen, waren altijd gevaarlijk. Het is een troef die aantoont waarom Villarreal tot de acht beste clubs in de Champions League behoort.”

Volledig scherm Arnaut Danjuma viert zijn winnende goal. © REUTERS

,,Het was een geweldig doelpunt van Danjuma”, aldus Marca. ,,De perfecte combinatie die Bayern ontwapende. ,,Het wonder van Villarreal veroorzaakt waanzin in het La Cerámica-stadion. Emery’s team kwam in de 8ste minuut op voorsprong tegen Bayern na een luxe combinatie die Arnaut Danjuma uiteindelijk afrondde.”

,,Villarreal liet vanavond zien dat hun plafond in deze Champions League niet de kwartfinales is”, stelt Mundo Deportivo. ,,De ploeg is in ieder geval in staat te vechten om voor de tweede keer in zijn geschiedenis de halve finales te bereiken na de overwinning op Bayern München dat 22 uitwedstrijden op rij niet verloor in Europa. Danjuma scoorde na een geweldige collectieve actie.”

Mundo Deportivo zag dat Bayern er nauwelijks aan te pas kwam na de 1-0, terwijl Villarreal in de tegenaanval ,,gevaar bracht dankzij de beweeglijkheid van Gerard Moreno en Danjuma.’’

Ook in Duitsland zijn de media het erover eens dat Villarreal een dik verdiende zege boekte. ,,Villarreal de makkelijkste tegenstander van de laatste acht? Niet voor Bayern!”, schrijft Bild. ,,De gele onderzeeërs waren veel gevaarlijker dan de fantasieloze Münchener.”

,,Danjuma laat Villarreal juichen”, kopt Kicker. ,,Bayern verloor terecht met 1-0 van Villarreal in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League. Uiteindelijk had de hardwerkende maar te ongevaarlijke ploeg uit München zelfs nog geluk dat de Spanjaarden nog meer grote kansen misten.’’

Bekijk hier de samenvatting van Villarreal - Bayern München: