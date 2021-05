Spaanse media loven ‘onvervangbare Frenkie de Jong’ na comeback FC Barcelona

Frenkie de Jong is na de 2-3 zege in Valencia opnieuw de meest bewierookte Barcelona-speler in de Spaanse media. ,,Hij is op weg een van de beste aanwinsten van Barça deze eeuw te worden’’, stelt La Vanguardia.

De Catalaanse krant beloont de Oranje-international met een 8. ‘Onvervangbaar’, zo wordt De Jong door La Vanguardia genoemd. ,,Hij beweegt zich over het hele veld en doorbreekt de verdediging als geen ander. Bovendien zorgt hij voor gevaar, zoals bij 1-2.’’

Ook Sport is lovend over De Jong. De krant geeft hem een 7, alleen tweevoudig doelpuntenmaker Lionel Messi (8) krijgt een nog hoger cijfer. ,,Hij is een totale voetballer geworden’’, aldus Sport. ,,In de tweede helft bracht hij de ploeg tot leven, zijn rol bij de 1-3 was de sleutel tot het succes.’’

Volledig scherm Frenkie de Jong in actie tegen Valenica. © AP

In Mundo Deportivo krijgt De Jong als enige speler 4 sterren voor zijn optreden in Valencia. Eentje meer dan Messi en Valencia-doelman Jasper Cillessen. Ook AS ziet hem als de grote uitblinker. In die krant krijgt De Jong – net als Antoine Griezmann – de hoogste waardering (3 sterren). Messi moet het doen met 2. Marca is eveneens zeer te spreken over De Jong, al had die krant nog iets meer van de Nederlander verwacht: ,,Hij was minder dominant dan in de vorige duels.’’

Heilige koeien

Marca roemt de ‘heilige koeien’ van Barcelona, de club hebben teruggebracht in de titelrace. ,,Messi, Griezmann, Piqué, Alba, De Jong... Koeman had met hen gesproken na de nederlaag tegen Granada en ze zorgden in Valencia voor de ommekeer.’’

Volledig scherm Alfred Schreuder, de vervanger van de geschorste Ronald Koeman, langs kant in Valencia. © EPA In de Spaanse media wordt al reikhalzend uitgekeken naar komende zaterdag als Barcelona thuis tegen Atlético Madrid speelt. Een duel om de koppositie, zo kopt Mundo Deportivo. ,,Als ze winnen en Real Madrid op dezelfde dag thuis gelijkspeelt of verliest tegen Sevilla, zullen ze voor het eerst het klassement aanvoeren.’’

,,We hebben er vertrouwen in’’, sprak assistent-trainer Alfred Schreuder, de vervanger van de geschorste Ronald Koeman, na de 2-3 overwinning. ,,Het belangrijkste is om in onze mogelijkheden te geloven en vandaag hebben we laten zien dat we erin geloven. We kijken niet naar de andere teams, we moeten onze wedstrijden winnen. In januari waren we heel ver weg en nu zijn we heel dichtbij en kunnen we kampioen worden. Ik heb vertrouwen in de spelers. De ploeg heeft persoonlijkheid en karakter getoond.’’

AS zag hoe het elftal van Schreuder de overwinning voor de poorten van de hel wegsleepte en een belangrijke kandidaat voor de titel bleef. Die mening is ook Luis Suarez Miramontes toegedaan. ,,Barcelona wint La Liga’’, stelt de legendarische oud-aanvaller in AS. ,,Ze maken veel fouten, maar ze zijn een beter team dan de rest.’’

Barcelona kwam op 74 punten, evenveel als Real Madrid dat met 2-0 won van Osasuna. Atlético Madrid versloeg Elche met 1-0 en leidt met 76 punten, met nog vier speelronden te gaan. Als Barcelona en Real gelijk eindigen dan geeft het onderlinge resultaat van de duels tussen beide rivalen de doorslag. Dat is in het voordeel van de Madrilenen.

