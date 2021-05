Spaanse media lyrisch: ‘Superster Martens in de voetsporen van Koeman en Ronaldinho’

Martens scoorde in de return van de halve finale tegen Paris Saint-Germain (2-1 winst) tweemaal, waarmee ze haar ploeg eigenhandig naar de eindstrijd schoot. Daarin kwam ze niet tot scoren, maar toch was ze een van de absolute uitblinkers. Zo krijgt ze van de Catalaanse sportkrant Sport een 10. Dat is overigens niet uniek: ál haar teamgenoten krijgen eveneens het hoogst mogelijke cijfer. In het rapport is de krant bijzonder lovend over Martens. ,,Superster", zo staat er achter haar naam. ,,De beste versie van Martens is terug, wát een genot om haar zo bezig te zien op het veld.”

Volledig scherm © UEFA via Getty Images

‘Net als Ronaldinho’

In Mundo Deportivo is zelfs een heel artikel gewijd aan Martens. ,,Ze is geboren in het jaar dat Ronald Koeman uitblonk in de door Barcelona gewonnen Champions League-finale op Wembley", zo verwijst de krant naar 1992, het jaar waarin Barça in Londen met 1-0 won van Sampdoria door een goal van de huidige hoofdtrainer van de mannenploeg. Het was voor het eerst dat Barcelona de CL won, zoals het nu ook voor het eerst is dat de vrouwen zich de beste van Europa mogen noemen.

Mundo Deportivo ziet Martens als een van de vedettes van de ploeg. ,,Ze scoorde niet, maar blonk toch uit. In de 36ste minuut besloot ze haar idool Ronaldinho na te doen. Ze ging er op de linkerflank op snelheid vandoor, liet twee tegenstanders haar hielen zien en leverde de bal op een presenteerblaadje af bij Caroline Graham Hansen, die scoorde. Na twee jaar waarin Martens onder haar kunnen speelde, is ze dit seizoen in topvorm. Zeven maanden na de hoofdrol van Koeman werd Martens geboren, nu staat ook háár naam met gouden letters in de Barça-historie.”

Volledig scherm Lieke Martens in actie tegen Chelsea. © EPA

Indrukwekkende erelijst

Het palmares van Martens is ondertussen behoorlijk imponerend. Met het Belgische Standard Luik en het Zweedse Rosengard won ze al wat prijzen, maar in Catalonië was het pas echt goed raak. Vorig seizoen en dit seizoen won ze met Barça de landstitel, twee keer werd de Spaanse beker gewonnen en één keer de Super Cup veroverd. Daarnaast werd ze Europees kampioen (2017) en tweede op het WK (2019) met Oranje, terwijl ze in 2017 als beste speelster van Europa én de wereld werd verkozen.

Nu ook de Champions League binnen is, kan het vizier op de volgende twee hoogtepunten. Althans, dat moeten het worden. Op 26 mei staat de Spaanse bekerfinale tegen Madrid op de rol, terwijl de titel dus al binnen is. De treble is zeer dichtbij. En als dat een feit wordt, meldt Martens zich met het best mogelijke gevoel bij de nationale ploeg, voor de Olympische Spelen. Het laatste kunstje van bondscoach Sarina Wiegman moet de ultieme bekroning worden voor Martens en de andere Leeuwinnen.