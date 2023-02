Spaanse media prijzen matchwinner Memphis Depay: ‘Hij beantwoordde lofzang Simeone op het veld’

Memphis Depay was zondag de gevierde man bij Atlético Madrid. De Oranje-international maakte zijn eerste doelpunt in het shirt van zijn nieuwe club en kroonde zich daarmee tot matchwinner in de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo (0-1). Spaanse media zijn lovend over de winteraankoop, die het vertrouwen van Diego Simeone beloonde en ‘de tegenstander tot wanhoop dreef'.

Atlético kende een lastige middag en mocht van geluk spreker dat keeper Jan Oblak een goede dag kende. Invaller Depay mocht een half uur meedoen om de openingstreffer te forceren, maar niet veel later pakte verdediger Stefan Savić een rode kaart. De huidige nummer vier van de La Liga moest het hebben van enkele counters en een minuut voor tijd wist Depay er een te verzilveren.

De krant AS kopt maandagochtend: ,,Memphis Depay is uitgegroeid tot de nachtmerrie van Celta. De Nederlander had in zijn twee wedstrijden tegen de Galiciërs al gescoord als speler van FC Barcelona en luisterde zijn invalbeurt op met een doelpunt dat drie punten waard was. Trainer Simeone had de ontwikkeling van zijn nieuwe spits de afgelopen week geprezen en Memphis beantwoordde die lofzang op het veld.”

Atlético kwam goed weg toen Iago Aspas een vrije trap, veroorzaakt door de weggestuurde Saviç, op de lat schoot. ,,De rood-witten hadden zich er echter nog niet bij neergelegd. Memphis had het laatste woord, door de bal al vallend tegen de trouwen te schieten", schrijft Sport. De late treffer van de 86-voudig international zorgde voor een enorme ontlading op de bank bij de club uit Madrid. ,,Simeone ging uit zijn dak van opluchting langs de zijlijn.”

Bekijk de samenvatting van Celta de Vigo - Atlético Madrid.

El Mundo Deportivo zag Atlético later in de wedstrijd ook nog een paar keer goed wegkomen. Een counter waarin Yannick Carrasco ontsnapte aan Óscar Mingueza bleek in de voorlaatste minuut allesbeslissend. ,,Zijn schot werd gekraakt, maar rolde zo voor de voeten van Memphis. Net toen de situatie er niet rooskleuriger op begon te worden, stond Memphis op. Dankzij zijn doelpunt werd opnieuw een epische overwinning behaald, terwijl een punt toch het maximale leek.”

Marca stelt dat Depay, ondanks zijn goal, nog niet echt zijn stempel wist te drukken op het spel van Atlético. ,,Hij was meteen beslissend, ook al lijkt hij zijn draai nog niet helemaal gevonden te hebben binnen het team.” El Pais schrijft tot slot: ,,Het eerste doelpunt van Memphis was er een die hun tegenstanders tot wanhoop dreef, die vol ongeloof maar weer eens moesten ervaren dat het team van Simeone goed op de nul kan spelen, maar ook onverwacht de genadeslag kan toebrengen.”

De cijfers van La Liga Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over La Liga, alle uitslagen, het programma en de stand van de Spaanse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists).

Depay blij met eerste goal

Zelf was Depay na afloop van de wedstrijd erg gelukkig met zijn doelpunt. ,,Ik ben erg blij met de drie punten en met mijn eerste doelpunt voor de club. Het was allemaal in de laatste minuut. Ik ben erg blij. Ik kwam naar deze prachtige club om te scoren. Ik wacht op meer kansen om meer doelpunten te maken en belangrijk te zijn voor mijn team", vertelde hij via de officiële media van zijn werkgever.

,,Iedereen is erg blij met mijn eerste doelpunt en dat maakt me blij. Mijn teamgenoten zijn fantastisch, ze helpen me veel en ik ben heel gelukkig hier", vervolgt Depay. ,,Na de rode kaart bleven we proberen kansen te creëren en waren we gevaarlijk zijn in de tegenaanval. De eenheid van het team heeft ons geholpen om te winnen. We moeten hard blijven werken, elke dag beter worden en blijven groeien.”

Atlético Madrid staat na 21 wedstrijden op een vierde plaats in La Liga met 38 punten. Het verschil met koploper FC Barcelona is 18 punten en dus zullen de manschappen van Diego Simeone zich in het restant van dit seizoen vooral richten op een plek bij de eerste vier, goed voor rechtstreeks plaatsing voor de Champions League.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma en uitslagen La Liga

Stand La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alle video's over La Liga

Statistieken La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.