Spaanse media zien Memphis worstelen bij Barça op avond ‘dat voetbal slechts bijzaak was’

Na een matige eerste helft nam Barcelona gisterenavond in de slotfase flink afstand van Cadiz ( eindstand 0-4 ), maar na afloop gaat het ook in de Spaanse media veelal over het medische noodgeval op de tribune.

Tien minuten voor het einde van de wedstrijd in La Liga werd een man onwel op de tribunes. Hulp was snel te plaatse en Cadiz-doelman Jeremias Ledesma stak de helpende hand toe door langs de zijlijn een defibrillator op te halen en sprintend richting tribunes te brengen. De fan werd uiteindelijk bij kennis per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De wedstrijd werd na een onderbreking van meer dan een half uur weer hervat.

,,Vanavond was meer dan alleen voetbal", schrijft Robert Lewandowski op zijn Instagram, met een foto van de doelman van Cadiz die van iemand uit de staf van FC Barcelona de defibrillator krijgt toegeworpen. Ook onder meer Sergio Busquets, Absu Fati, Ousmane Dembélé en Pedri deelden soortgelijke boodschappen. ,,Het resultaat is het minst belangrijk vandaag, het gaat om gezondheid", schreef die laatste.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,We hebben het over een mensenleven en dat gaat altijd boven voetbal", zei trainer Xavi. ,,Gelukkig kwam de man weer bij kennis en we hopen dat het snel weer goed met hem gaat. Als het verkeerd was afgelopen, hadden we de wedstrijd gestopt. De scheidsrechter deed dat heel goed, hij nam ons mee in de beslissing.”

Memphis Depay

De wedstrijd zelf dan. Barcelona begon met een nogal gewijzigde opstelling (Marca spreekt zelfs over een B-elftal), waarin weer eens plaats was voor Memphis Depay. Robert Lewandowski kreeg rust en de Nederlandse international mocht op zijn plek in de spits beginnen. ,,Hij was niet succesvol", is AS duidelijk. ,,Hij liet zich goed inzakken richting het middenveld, maar was inefficiënt voor het doel. Het is duidelijk dat de club wat vervangers voor Lewandowski betreft wat krap zit.”

ESPN geeft Memphis een 5. ,,Hij had moeite om zijn plek te vinden en kende geen succes in de afronding.” ,,De aanval met Raphinha, Memphis en Ferran werkte niet", schrijft El Mundo Deportivo. Marca zag Memphis hard werken en prijst zijn ‘dynamische spel’. ,,Maar hij had moeite om de ruimtes te vinden tussen al die verdedigers.”

Lewandowski, die Depay een half uur voor tijd kwam vervangen, tekende voor een doelpunt en twee assists en wordt met lof overladen. ,,Hij is de beste spits van de wereld", aldus AS. ,,Het gaat niet alleen om zijn doelpunten, maar ook om de manier waarop hij zijn ploeggenoten laat spelen.” De krant noemt het aanvalstrio Lewandowski, Dembélé en Pedri ‘onaantastbaar’.

Bekijk hieronder de samenvatting van Cádiz - FC Barcelona:

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong, die de score opende, krijgt wel de nodige complimenten. Zo geeft ESPN hem een 7. ,,De Jong nam resoluut de verantwoordelijkheid in het aanvalsspel, weet hoe hij moet combineren en opende de score.” De international krijgt van Marca complimenten voor zowel zijn verdedigende als zijn aanvallende spel. Wel stelt AS dat het hem ,,aan de ambitie lijkt te ontbreken om de perfecte wedstrijd te winnen spelen.”

Gevraagd naar al de wisselingen in zijn opstelling stelde trainer Xavi: ,,Dit zal het hele seizoen te zien zijn. We hebben nu een selectie waarin we spelers kunnen wisselen zonder dat het effect daarvan direct zichtbaar is op het veld. Ook als we dinsdag niet tegen Bayern zouden spelen, zouden we in deze opstelling hebben gespeeld.”

Barcelona en Bayern München staan dinsdag in München om 21.00 uur tegenover elkaar in het tweede groepsduel van de Champions League. Barça won in de eerste wedstrijd met 5-1 van Viktoria Plzen, Bayern versloeg Inter met 0-2.