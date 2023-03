Spaanse onderzoeksrechter neemt corruptiezaak tegen FC Barcelona in behandeling

Een Spaanse onderzoeksrechter heeft de corruptiezaak tegen FC Barcelona in behandeling genomen. Het Openbaar Ministerie diende afgelopen week een klacht in tegen de Spaanse topclub en tegen voormalig presidenten Sandro Rosell en Josep Maria Bartomeu, die de voormalig vice-president van de scheidsrechtersbond José María Enríquez Negreira zouden hebben omgekocht.

Dat meldt Marca. FC Barcelona heeft gedurende een periode van bijna twintig jaar forse betalingen hebben gedaan aan een bedrijf dat in handen was van de oude scheidsrechtersbaas. Tussen 2001 en 2018 zou er bijna zeven miljoen euro zijn betaald. Barça zelf zegt dat het geld werd gebruikt voor advies over scheidsrechterszaken, maar de club wordt ervan verdacht dat scheidsrechters zijn omgekocht of dat de topclub een vinger in de pap had wat betreft aanstellingen van arbiters.

De onderzoeksrechter heeft ​​de Guardia Civil gevraagd om alle operaties te onderzoeken die door Negreira zijn uitgevoerd. De klacht is ook gericht aan voormalige clubbestuurders Óscar Grau en Albert Soler. De huidige president Joan Laporta wordt vooralsnog niet onderzocht.

Reactie La Liga-voorzitter

La Liga-voorzitter Javier Tebas liet eerder weten te zijn geschrokken van het nieuws. ,,Het probleem dat nu speelt is het ergste dat ik me kan herinneren”, zei Tebas tegen Movistar-zender Vamos. ,,Er zijn betalingen geweest van Barcelona aan de vice-voorzitter van de scheidsrechterscommissie. Dat is abnormaal. Het is begrijpelijk dat dit voor spanningen zorgt. De reputatie van het voetbal staat op het spel. Ik schaam me. We hebben geen goede uitleg gehoord van Barcelona.”

Het is nog niet bekend welke straf FC Barcelona boven het hoofd hangt. In Spanje circuleren diverse scenario's. Zo zou de club moeten vrezen voor een UEFA-straf en geweigerd kunnen worden in de Champions League. Ook kan er worden gekeken naar de geldigheid van de prijzen die de topclub in de corruptiejaren zou hebben gewonnen. Rosell en Bartomeu moeten bovendien vrezen voor gevangenisstraffen.

