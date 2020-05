Spaanse spits Aduriz (39) krijgt niet afscheid dat hij had gehoopt: ‘Het was onvergetelijk’

Aduriz is een van de meest geliefde spitsen in Spanje deze eeuw. Hij was in zijn jeugd in Baskenland vooral bezig met surfen en bergbeklimmen, maar speelde in de jeugd van amateurclub Antiguoko ook samen met Mikel Arteta en Xabi Alonso. Daarna voetbalde hij vooral op het strand, waar hij werkte aan zijn techniek en de volleys en omhalen die zijn handelsmerk zouden worden. Op zijn 21ste maakte Aduriz pas zijn debuut in La Liga, namens Athletic Bilbao. Hij werd in eerste instantie nog te licht bevonden door die club, maar na succesvolle periodes bij Real Mallorca en Valencia keerde hij in 2012 terug in Bilbao. Daar scoorde hij als dertiger de afgelopen acht jaar nog liefst 172 keer in 407 wedstrijden. In totaal kwam Aduriz in zijn loopbaan tot 285 goals in 780 wedstrijden.