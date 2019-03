Spanje zonder Isco, Koke en Saúl

Martens en Van der Gragt in actie voor recordaan­tal fans

11:44 In Estádio Wanda Metropolitano van Madrid vindt zondagmiddag (aftrap 13.00 uur) de Spaanse kraker in La Liga Femenina plaats. Koploper én kampioen Atlético Madrid ontvangt nummer twee FC Barcelona, met ‘Leeuwinnen’ Lieke Martens en Stefanie van der Gragt, voor een uitverkocht huis: 68.000 fans. Nog nooit werd een vrouwenwedstrijd in Spanje voor zoveel supporters gespeeld.