Spanning in België volledig terug na winst Anderlecht in topper

Lukasz Teodorczyk zorgde in de tweede helft voor de voorsprong voor Anderlecht. De Poolse aanvaller kopte een voorzet van Adrien Trebel achter doelman Vladimir Gabulov, die het doel van Brugge verdedigt na de blessure van Kenneth Vermeer.



Brugge, met aanvoerder Ruud Vormer en Stefano Denswil in de basis en Jordy Clasie als invaller, was via Abdoulay Diaby dicht bij de gelijkmaker. In de 81e minuut leek Diaby voor de 1-1 te zorgen, maar de video-scheidsrechter oordeelde dat de aanvaller buitenspel stond en het doelpunt werd alsnog afgekeurd.