Spanning in Bundesliga weer terug na pijnlijke misstap Dortmund

Dortmund had nog iets goed te maken voor de voorgaande nederlaag in de Champions League bij Tottenham Hotspur (3-0). Het duel met FC Nürnberg toonde echter eens te meer aan dat Borussia een mindere periode doormaakt. Dortmund heeft nu vijf duels op rij (in alle competities) niet kunnen winnen.



Bij FC Nürnberg zat interim-trainer Boris Schommers op de bank. Hij neemt voorlopig de plaats in van de ontslagen Michael Köllner onder wiens leiding in de laatste vijftien competitieduels niet meer werd gewonnen.



FC Nürnberg speelde niet slecht tegen Dortmund en kreeg zeker in de eerste helft een aantal goede kansen. De slordige koploper ontsnapte aan een achterstand en trachtte na de rust alsnog drie punten te forceren. Mede door goed keeperswerk van Christian Mathenia bleef een overwinning voor de stagnerende lijstaanvoerder uit.