‘Speciale clausule onthuld: Ronaldo volgend jaar uitgeleend aan Newcastle United bij behalen Champions League’

met video Braziliaan­se voetballe­gen­de Pelé op 82-jarige leeftijd overleden

De Braziliaanse voetballegende Edson Arantes do Nascimento, beter bekend als Pelé, is vandaag op 82-jarige leeftijd overleden. De drievoudig wereldkampioen, die wordt gezien als één van de beste voetballers ooit, leed al geruime tijd aan darmkanker. Hij lag sinds eind november in het ziekenhuis, waar hij het WK in Qatar nog volgde.

30 december