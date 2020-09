Spelers België voor wedstrijd van vanavond opnieuw getest op corona

Nieuw drama voor Nicolò Zaniolo in Johan Cruijff Arena

11:17 De Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Italië (0-1) is op een nachtmerrie uitgelopen voor Nicolò Zaniolo. De spelmaker van AS Roma scheurde maandagavond zijn linkerkruisband af. In januari had de Italiaan dezelfde blessure aan zijn rechterkruisband, toen na een duel met Matthijs de Ligt.