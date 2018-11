Spelers Boca aangevallen met pepperspray, finale mogelijk uitgesteld

Op beelden is te zien hoe ramen van de bus sneuvelen door de stenen. Drie voetballers van de bezoekers zouden volgens Argentijnse media inmiddels naar het ziekenhuis zijn gebracht, ook de buschauffeur is gewond. Officials van Boca Juniors zeiden dat er niet gevoetbald kan worden. ,,Bijna alle spelers zijn het slachtoffer. Zoals het er nu voorstaat kunnen de meeste van hen niet in actie komen.’’



De wedstrijd is de tweede van de finale om het Zuid-Amerikaanse clubkampioenschap. De eerste eindigde in 2-2.