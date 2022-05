Spelers Eintracht als helden onthaald in Frankfurt: ‘Jullie hebben jezelf onsterfelijk gemaakt’

Met video Duitse media bejubelen Frank­furt-hel­den, Schotten ontroost­baar: ‘Wreed einde van waanzinni­ge rit’

De zege van Eintracht Frankfurt op Rangers in de finale van de Europa League zorgde in de Duitse media voor een jubelstemming. Waar Giovanni van Bronckhorst de scherven bij Rangers bij elkaar veegde en de Schotse kranten tranen met tuiten huilden, werd in Duitsland doelman Kevin Trapp bewierookt. ‘Trapp, Trapp Hurra!’, zo kopte Bild.

19 mei