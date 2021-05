Spelers Juventus lijken klaar met speciale behandeling Ronaldo na bezoekje aan Ferrari

Ronaldo sloeg maandag met toestemming van de club de training over en was op dezelfde dag ook betrokken bij een promotie-evenement met het Formule 1-team van Ferrari. Daarbij was overigens ook clubvoorzitter Andrea Agnelli aanwezig, wiens familie eigenaar is van het vermaarde automerk. Het tripje volgde een dag na een kansloze 0-3 nederlaag tegen rivaal AC Milan.

Ronaldo was niet alleen op Maranello voor een rondleiding en om op de foto te gaan met Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz, maar hij deed zichzelf ook een gloednieuwe Ferrari Monza SP2 cadeau. Prijskaartje: 1,6 miljoen euro.

Bij een aantal ploeggenoten van Ronaldo, die zich maandag wel in het zweet moesten werken op het trainingsveld, lijkt het uitstapje de druppel die de emmer doet overlopen. Volgens Gazzetta dello Sport is de relatie tussen de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or en zijn medespelers ernstig bekoeld en wordt de situatie met de dag erger.

Veel spelers zouden er dan ook niet rouwig om zijn mocht de grote vedette komende zomer vertrekken, hoe belangrijk hij cijfermatig ook nog mag zijn. Met 28 doelpunten staat Ronaldo bovenaan op de topscorerslijst van de Serie A, al was hij dit seizoen juist in topduels opvallend onzichtbaar. Een terugkeer naar zijn oude club Sporting, waar de moeder van Ronaldo op zinspeelde, is voorlopig niet aan de orde. ,,Cristiano is er heel trots dat Sporting dit seizoen de Portugese titel heeft veroverd en dat heeft hij ook publiekelijk laten weten, maar op dit moment past een terugkeer naar Portugal niet in zijn carrièreplan”, liet zijn zaakwaarnemer weten.

Hoewel Juventus na een rampseizoen de titel naar Internazionale zag gaan, staat de druk er in de laatste twee speelronden nog vol op bij de ploeg van Matthijs de Ligt. De kampioen van de afgelopen negen seizoenen staat slechts vijfde in de Serie A en moet nog minimaal een plaats stijgen om volgend seizoen uit te mogen komen in de Champions League.