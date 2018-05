Spelers Real gaan Zidane missen: 'Je hebt geschiedenis geschreven'

Benzema haalt hard uit naar voorzitter Franse voetbal­bond

15:20 Karim Benzema heeft hard uitgehaald naar de voorzitter van de Franse voetbalbond Noël Le Graët. De spits was namelijk niet te spreken over een interview van Le Graët en reageerde woedend via zijn Twitter-kanaal. ,,Ik heb nu uw ware gezicht gezien.”