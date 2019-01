Spelers van Nantes weigeren minuut stilte voor Sala: ‘Blijven hoop houden’

De spelers van FC Nantes namen afgelopen maandag afscheid van de 28-jarige spits uit Argentinië, maar Sala kwam nooit aan bij zijn nieuwe club Cardiff City. Zijn vliegtuig is zeer waarschijnlijk in zee gestort op weg van Frankrijk naar Engeland, maar er is nog altijd geen enkel spoor van Sala en zijn piloot.



Vanmiddag liet de politie van Guernsey weten dat de Britse en Franse reddingsdiensten naar Sala en zijn piloot na 80 uur heeft stopgezet. FC Nantes-aanvoerder Valentin Rongier sprak vandaag na de training namens de selectie de supporters van de Franse club toe. ,,We willen hoop blijven houden, omdat zijn ouders dat ook blijven doen. We willen het als selectie graag houden bij deze woorden, totdat er meer duidelijk is over de situatie van Sala. Het is een verschrikkelijke tijd voor iedereen, ook voor diegenen die deel uitmaken van de Nantes-familie. Wij zijn samen!’'